Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Начата доследственная проверка по факту квартирного пожара в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в котором погибли женщина и ее девятилетний сын. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Пожар

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар в двухкомнатной квартире на улице Маршала Тухачевского произошел около 07:00 мск 14 марта. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили на месте происшествия тела 45-летней женщины и ее девятилетнего сына.

«Следственными органами проводится доследственная проверка. Причины возгорания устанавливаются», — отметили в ведомстве.

В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления осуществляется осмотр места происшествия, назначаются различные экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение