Сармановский район, Татария, , 11:40 — REGNUM В Сармановском районе Татарии в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Дорожный знак «Обгон запрещен»

Авария произошла 13 марта в 18:20 (мск) на 24 км автодороги «Набережные Челны — Сарманово». Водитель автомобиля «Лада» (мужчина 2003 года рождения), двигаясь со стороны города Набережные Челны в направлении села Сарманово при обгоне транспортного средства в зоне действия запрещающего знака не убедился, что встречная полоса движения свободна и достаточно расстояния для обгона, совершил столкновение с автомобилем «Шкода».

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте. Два пассажира его машины (женщина 1977 года рождения и мужчина 2009 года рождения), а также три пассажира автомобиля «Шкода» госпитализированы.

Установлено что погибший имел водительский стаж один месяц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 11 марта на перекрестке улиц Тихомирного и Калинина произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи. В это время в автомобиле медиков находились женщина с ребенком.

Читайте также: В Татарии после ДТП со скорой возбудили уголовное дело