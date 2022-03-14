Севастополь, , 11:38 — REGNUM Руководитель ГБУ Севастополя «Дирекция капитального строительства» арестован по обвинению в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге, сообщили 14 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России По Республике Крым и городу Севастополю. Преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Севастополю во взаимодействии со службой УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Согласно материалам дела, ранее между ГБУ «Дирекция капитального строительства» и коммерческой фирмой был заключен госконтракт на поставку, сборку и расстановку мебели для детского сада по ул. Симонок. По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый, зная о том, что детсад не введен в эксплуатацию и не готов к приёму мебели, незаконно поручил подчинённым внести в акт приема-передачи товара ложные сведения об исполнении фирмой условий госконтракта и оплатить невыполненные работы. Деньги из бюджета Севастополя были перечислены фирме и впоследствии, по данным следствия, похищены директором компании. Ущерб городскому бюджету оценивается в более чем 1,4 млн рублей.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении директора компании-подрядчика, жителя Белгородской области, по обвинению его в мошенничестве уже рассматривается в суде.