Чебоксары, 14 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Чувашии республиканский фонд капремонт планирует приобрести автомобиль класса Luxe, на что выделено более 1,8 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Заказчиком является некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Согласно документации, победитель конкурса должен поставить легковой автомобиль Vesta SW CROSS Luxe или эквивалент.

Отмечается, что машина должна быть 2022 года выпуска, оснащённая аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. В числе дополнительных требований — наличие креплений для детских сидений, блокировка задних дверей от открывания детьми, мультимедийная система с встроенными сервисами Яндекс. Авто, шесть динамиков, антенна «акулий плавник», кронштейны крепления груза в багажнике, заднее сиденье с раскладной спинкой, рейлинги, воздушный фильтр салона.

«Для подчёркивания делового стиля: декоративная насадка выпускной трубы», — отмечается в документации.

Начальная цена закупки определена в размере 1 836 300 рублей.

Заявки завершат принимать 21 марта. При заключении контракта машину должны поставить в течение 45 дней в Чебоксары.

Напомним, что в Чувашии увеличен объём финансирования региональной программы капитального ремонта многоэтажек. Если в 2021 году было предусмотрено почти 1,072 млрд рублей, то в 2022 году сумма увеличилась на 139 млн рублей — до 1,211 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли, что в 2021 году капитально отремонтировали 102 многоэтажки из планируемых 210-ти.