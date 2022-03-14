Южно-Сахалинск, , 11:35 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко раскритиковал главу Макаровского района за срыв сроков по строительству детского сада в селе Новое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Стройка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Если вы заказчик, и у вас дела на стройке идут плохо, надевайте сапоги и идите на площадку. Нечего вам делать в кабинете. Пока идет военная спецоперация, наш фронт — заботиться людях. Я хочу, чтобы все это понимали. Просто так болтаться, заниматься чиновничьими делами нельзя. Необходимо жить и работать в интересах людей. Сахалинцы и курильчане сплотились вокруг Президента — мы должны о них заботиться. Стройте свой садик — это ваш фронт», — сказал Лимаренко.

Завершить стройку современного детского сада на 40 мест должны были в марте 2022 года, но работы отстают от графика. При этом стройка полностью укомплектована всеми материалами и рабочей силой.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской АО дошкольные учреждения укомплектуют 32 новыми группами. Новые места будут открывать для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.