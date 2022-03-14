Москва, , 11:35 — REGNUM В 2021 году товарооборот между Москвой и Индонезией вырос на 20%. Об этом 14 марта сообщается на портале mos.ru.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, Индонезия является перспективным рынком для сотрудничества. Динамика роста экономики этой страны является самой высокой среди государств Юго-Восточной Азии.

«В 2021 году товарооборот Москвы и Индонезии составил 546,29 миллиона долларов, что на 20,1% больше показателя 2020 года. В общем товарообороте Российской Федерации с Индонезией доля Москвы в прошлом году достигла 17 процентов. По этому показателю столица уступает только Краснодарскому краю», — сказал Ефимов.

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