Великий Новгород, , 11:38 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту пожара в деревне Гора Новгородской области, в котором погибли пожилая женщина с внучкой. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Сгоревший дом Пресс-служба СУ СК по Новгородской области

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар произошел 10 марта в частном жилом доме в деревне Гора Пестовского района Новгородской области. На пепелище пожарные обнаружили тело 68-летней женщины и её трехлетней внучки.

«По данному факту следователем Боровичского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили в ведомстве.

Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника и причины возгорания. Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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