* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 14 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Шахрзад Акбар, бывший глава Независимой комиссии Афганистана по правам человека, заявил в ответ на замену слова «университет» с вывески Балхского университета, что культурная и языковая дискриминация стала приоритетом для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя люди всё больше и больше голодают. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

Замена слова «университет» на вывеске вызвало широкую реакцию.

Журналист Фирдаус Кавош считает, что «примитивный расизм» является частью образа мыслей нынешних правителей Афганистана, и что этот «расизм» проявился в замене слова «университет» с вывески Балхского университета.

По словам журналиста, «нынешние правители думают, что этнические пехлеви подрывают их правление своим раскольническим поведением». Однако Кавош считает, что «эта политика неприемлема ни для одного из городских сообществ и только усиливает ненависть к нынешним правителям».

«Персидский и дари — один язык», — написал на своей странице в Твиттере в ответ на действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хабиб Тутахейль, пользователь социальной сети.

Он подчеркнул, что персидский язык является одной из национальных и культурных ценностей Афганистана и гордится этим.

Напомним, сообщения о смене вывески Балхского университета появились 10 марта. Так, на новой вывеске персидское слово «донешгох», обозначающее «университет», было заменено на слово «пухантун» на пушту.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отреагировали на широкую реакцию пользователей социальных сетей. В беседе с ВВС представители министерства высшего образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили замену вывески, заявив, что это сделано «в соответствии с законом».

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отменили законы, принятые при предыдущем афганском правительстве.