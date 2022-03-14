Ставрополь, 14 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае назначен новый руководитель министерства туризма и оздоровительных курортов. Исполняющим обязанности стал Александр Сысоев, ранее замещавший мандат краевой думы. О назначении Сысоева сообщила пресс-служба губернатора Ставрополья.

Khabar 24 Кресло руководителя

Напомним, прежний министр туризма Кирилл Реут был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий. Действия экс-главы ведомства, который проработал министром всего полгода, принесли ущерб краевому бюджету на сумму более 25,1 млн рублей.

Позже попал под следствие и также арестован его предшественник — Александр Трухачев. Он также обвиняется в превышении полномочий на сумму около 100 млн рублей.

О Сысоеве известно, что он представлял ЛДПР в думе Ставрополья пятого и шестого созывов с 2015 года. На выборах в 2021 году в краевую думу он проиграл, пишет NewsTracker.