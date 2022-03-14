Свыше тысячи человек примут участие в ярославском кадровом конкурсе
Ярославль, 14 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Заявки на участие в кадровом конкурсе «Ярославский резерв», объявленном врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым, подало уже больше тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что конкурс призван усилить команду управленцев в регионе.
Менее чем за неделю с момента старта конкурса на него поступило более тысячи заявок.
Ещё он отметил и то, что 92% подавших заявки — это жители Ярославской области, оставшиеся — представители Москвы, Санкт-Петербурга, а также регионов Поволжья.
Проект «Ярославский резерв» реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев и специалистов, готовых работать в интересах Ярославской области. Инициатором проекта выступил врио губернатора Михаил Евраев. Победители войдут в резерв управленческих кадров Ярославской области, будут участвовать в образовательной программе развития управленческих навыков, получат гранты на обучение и впоследствии смогут найти работу в органах исполнительной и муниципальной власти, в учреждениях и организациях, а также на предприятиях. Подать заявку можно на сайте «ярославскийрезерв.рф». До 28 апреля участники должны создать личные кабинеты на этом ресурсе, до 5 мая — пройти онлайн-анкетирование, до 12 мая — подготовить эссе о своем видении развития Ярославской области. Проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей.