Ярославль, 14 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Заявки на участие в кадровом конкурсе «Ярославский резерв», объявленном врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым, подало уже больше тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ярославль

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что конкурс призван усилить команду управленцев в регионе.

Менее чем за неделю с момента старта конкурса на него поступило более тысячи заявок.

«Стартовые дни очень важные, напряженные и во многом определяющие дальнейшее развитие событий, и первые результаты показывают, что интерес к конкурсу очень высок. Пока большинство зарегистрированных участников — 71% — это мужская аудитория. Думаю, в дальнейшем эта цифра скорректируется и будет ближе к демографической картине нашего региона. Отдельно хочу сказать, что уровень образования в этом проекте будет играть особую роль. Среди уже зарегистрированных 5% имеют кандидатскую степень, а 18% — два или более высших образования», — прокомментировал нынешнюю ситуацию председатель наблюдательного совета конкурса Александр Русаков.

Ещё он отметил и то, что 92% подавших заявки — это жители Ярославской области, оставшиеся — представители Москвы, Санкт-Петербурга, а также регионов Поволжья.