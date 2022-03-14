Биробиджан, , 11:33 — REGNUM Андрей Лебедев, возглавлявший ответственное за здравоохранение ЕАО ведомство, покинул свой пост по собственному желанию. Его отставку принял глава региона Ростислав Гольдштейн, сообщила интернет-газета «Набат».

Отставка meicw

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СМИ региона поясняют, что к деятельности главы департамента у руководства региона было много претензий. В его послужном списке дисквалификация с должности главврача в Перми и дисциплинарное взыскание как с главы ведомства в ЕАО. Из 12 подведомственных направлений деятельности в 2021 году департаментом здравоохранения на 100% были исполнены только четыре.

Возглавит департамент здравоохранения заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с оказанием медицинской помощи жителям Еврейской автономной области катастрофическая. Долги главной региональной больницы достигли 270 млн рублей. В сосудистом центре отсутствуют основные препараты, необходимые для лечения профильных заболеваний, а торжественно закупленный ангиограф простаивает без расходных материалов. В роддоме нет неонатологов и некому принимать роды, а из хирургии уволились все хирурги. Врачи жалуются на низкие зарплаты и слишком высокую нагрузку из-за нехватки медицинских кадров.