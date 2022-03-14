Новосибирск, , 11:30 — REGNUM В Новосибирской области будет отремонтирован Старый Московский тракт. Об этом сообщило территориальное управление автомобильных дорог региона.

Ремонт дороги Наталья Стрельцова © REGNUM

Отмечается, что на ремонт рамках нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет направлено 150 млн рублей.

Напомним, что дорога Омск — Новосибирск является одной из старейших дорог Новосибирской области. Она проходит через Венгеровский, Куйбышевский, Татарский и Усть-Таркский районы. Старый Московский тракт был главной безрельсовой магистралью Сибири.