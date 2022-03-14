Новосибирск, 14 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области будет отремонтирован Старый Московский тракт. Об этом сообщило территориальное управление автомобильных дорог региона.

Наталья Стрельцова REGNUM Ремонт дороги

Отмечается, что на ремонт рамках нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет направлено 150 млн рублей.

Напомним, что дорога Омск — Новосибирск является одной из старейших дорог Новосибирской области. Она проходит через Венгеровский, Куйбышевский, Татарский и Усть-Таркский районы. Старый Московский тракт был главной безрельсовой магистралью Сибири.