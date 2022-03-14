Москва, , 11:26 — REGNUM План Еврокомиссии, предусматривающий полный отказ ЕС от российских угля, нефти и газа, выглядит практически невыполнимым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопрос в том, готовы ли страны ЕС заплатить очень высокую цену за сверхсрочную коренную перестройку своих энергетических систем и промышленности, а также пожертвовать комфортом свои граждан, — сказал Понкратов. — С точки зрения экономики и обеспечения энергетической безопасности стран-членов ЕС, такой набор мер является крайне вредным. Тем более что под звучащие сейчас заявления политиков не подведен экономический базис — банально еще не сделаны соответствующие расчеты, не построены модели, не сформированы наборы сценариев».

Как пояснил эксперт, можно критиковать каждый из пунктов предложенного плана.

«Например, за счет дополнительных поставок СПГ Еврокомиссия планирует до конца 2022 года заместить до 50 млрд м куб. российского трубопроводного газа, тогда как найти на мировом рынке даже дополнительные 12−15 млрд м куб. в годовом исчислении практически невозможно, — сказал Понкратов. — И уж точно нельзя этого сделать, не ввязавшись в очередную конкурентную борьбу за покупку СПГ со странами Юго-Восточной Азии. К чему это приводит, европейцы должны были усвоить во второй половине 2021 года, когда цены на газ в Европе начали бить рекорды».

Кроме того, он отметил, что издержки по реализации этих мер будут распределены между странами ЕС крайне неравномерно — особенно пострадают промышленно развитые страны и страны, расположенные в Центральной и Северной Европе.

«И причина этого в трех аспектах, — рассказал Понкратов. — Первый — большая потребность индустриальных стран в углеводородах не только как топливе, но в первую очередь как сырье. Второй — меньшая эффективность погодозависимых ВИЭ, чем в южных странах, где банально теплее и больше солнечных дней. Третий — большая энергоемкость экономики из-за повышенных затрат на отопление и освещение. Так что вновь будет наблюдаться ситуация, когда Германия и отчасти Франция оплатят амбиции Брюсселя и экономические интересы США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на фоне попыток Европы снизить зависимость от газа из России регион активнее начинает переходить к угольной генерации.

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