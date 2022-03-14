Лондон, 14 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Британский актёр Бенедикт Камбербэтч заявил, что собирается принять участие в программе по предоставлению жилья украинским беженцам. Об этом он сообщил во время своего выступления на церемонии вручения премии BAFTA в ночь на 14 марта.

Gage Skidmore Бенедикт Камбербэтч

«Нам всем нужно… делать больше, чем просто носить значок. Нам нужно делать пожертвования, нам нужно оказывать давление на наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь своего рода убежище для беженцев», — говорил актёр. «Каждый должен делать всё, что в его силах… Было рекордное количество людей, добровольно разместивших беженцев у себя дома, и я надеюсь быть в их числе», — поделился Камбербэтч.

ИА REGNUM напоминает, что Бенедикт Камбербэтч исполнил главную роль в фильме «Власть пса». Картина была признана лучшей по версии BAFTA.