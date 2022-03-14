Тюмень, , 11:24 — REGNUM Под Тюменью 14 марта ликвидирован пожар в производственном цехе по переработке древесины и изготовлению коксующегося угля. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На месте пожара Пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Пожар возник утром на производственной базе в районе посёлка Яр под Тюменью. На место происшествия были вызваны дополнительные силы 67-й, 40-й и 15-й пожарно-спасательных частей Тюмени

Повреждённая огнём площадь составила около 40 квадратных метров. Спасена основная часть производственных мощностей, сырья и готовой продукции цеха. Пострадавших нет.

К ликвидации огня привлекались семь единиц техники МЧС и 31 человек личного состава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области сгорел мебельный цех с майнинговыми фермами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами