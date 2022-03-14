Москва, , 11:24 — REGNUM Снижение рейтингов российских эмитентов едва ли может ухудшить их положение на международном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил профессор финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Борис Рубцов. Так он прокомментировал информацию о том, международное рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинги 95 российских нефинансовых компаний.

Падение Finobzor.ru

«Понижение рейтинга означает увеличение риска дефолта (невыполнения обязательств по обслуживанию своих долговых обязательств). В обычных условиях для компании это означает ухудшение возможностей привлечения новых денег — увеличение стоимости заимствования на международном рынке, — сказал Рубцов. — Если компания публичная и ее акции торгуются на рынке, снижение рейтинга может сопровождаться понижением цены ее акций. Однако в текущих условиях рынки капиталов и так закрыты для российских эмитентов, поэтому возможностей привлечения капитала на международном рынке у них нет. Соответственно, это едва ли способно серьезно ухудшить их положение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Moody's также понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов РФ.