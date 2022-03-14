Донецк, , 11:24 — REGNUM О ходе специальной совместной военной операции Вооруженных Сил (ВС) России с войсками Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), рассказали 14 марта в Штабе территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

В ходе совместной операции Вооруженных Сил РФ, ДНР и ЛНР по демилитаризации и денацификации Украины группировка войск ДНР продолжает освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранее находившиеся под контролем ВФУ.

В настоящее время под нашим контролем находятся 90 населенных пунктов: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Староигнатьевка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное (Тельмановский район), Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Чермалык, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское (Новоазовский район), Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное (Новоазовский район), Красновка, Новокрасновка, Володарское, Малиновка (Володарский район), Боевое, Зеленый Яр, Труженка, Веселое, Агробаза, Сопино, Пионерское, Виноградное, Калиновка, Заря, Приовражное, Черненко, Кирилловка, Касьяновка, Ключевое, Македоновка, Дмитровка, Калинино, Знаменовка, Хлебодаровка, Новопавловка, Новогригоровка, Катериновка, Чичерино, Тарасовка, Малогнатовка, Кальчик, Октябрьское, Малиновка (Волновахский район), Затишное, Березовое, Новотроицкое, Ольгинка, Старый Крым, Гранитное (Володарский район), Новоалексеевка, Первомайское, Трудовое, Новотатаровка, Голубицкое, Мангуш, Бердянское (Мангушский район), Водяное (Володарский район), Волноваха, Павловка, Никольское, Владимировка, Благодатное и Ивановка.

В результате военной агрессии ВФУ за прошедшие сутки ранены четыре мирных жителя, повреждены 22 домостроения и пять объектов гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 177 единиц, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

По данным Управления Народной милиции (УНМ) ДНР, противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Под обстрелы ВФУ попали районы 15 населенных пунктов Республики.

Штаб территориальной обороны ДНР Штаб территориальной обороны ДНР призывает население использовать только проверенную информацию из официальных источников

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко заявил, что за последние сутки вооружённые формирования Украины потеряли 137 человек личного состава.