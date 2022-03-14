Тегеран, 14 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Состояние переговоров по ядерной сделке обсудит на встрече в Москве министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Об этом 14 марта заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе пресс-конференции.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

По его словам, Абдоллахиан будет в Москве 15 марта и проведёт переговоры с официальными лицами России по двухсторонним вопросам, а также о ходе переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

7 марта Абдоллахиан провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которых стороны обсудили иранскую ядерную программу и продолжающиеся переговоры по СВПД в Вене.

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