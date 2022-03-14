Уфа, 14 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Обильные снегопады сорвали графики вывоза мусора в Башкирии. Об этом 14 марта сообщил премьер министра правительства региона Дмитрий Назаров на своей странице в социальной сети.

Жалоба Юрия Б., портал «Наш Санкт-Петербург» Снег на скоплениях мусора

Он напомнил, что в регионе в минувшие два месяца прошли обильные снегопады.

«Из-за невозможности вывоза мусора контейнеры переполнились. Спецтехника просто не могла подъехать к контейнерным площадкам. Срыв графиков вывоза мусора привел к росту недовольства жителей. Мы должны с вами работать на местах системно, своевременно и эффективно, до поступления обращений и жалоб со стороны населения», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Премьер-министр Башкирии также сообщил, что скоро в регионе начнется паводок и подготовка к субботникам

«Поэтому я попросил бы регоператоров совместно с муниципалитетами обеспечить бесперебойный вывоз твердых коммунальных отходво именно в этот весенний период с соблюдением установленных графиков вывоза отходов», — сообщил он. По словам министра природопользования и экологии Башкирии Урала Искандарова, с 1 по 10 марта в регионе задействовали около 442 единицы техники для обслуживания более 23 тысяч площадок.

Согласно информации системы «ТКО Башкортостан», в республике было выявлено около семи тысяч нарушений, из них по вине муниципалитетов — 4 058, по вине регоператоров — 2 967.