Некрасовское, Ярославская область, , 11:22 — REGNUM В Некрасовском районе Ярославской области 17 марта пройдут выборы главы района депутатами районной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Посёлок Некрасовское Ярославской области Wikipedia.org

Действующий глава Алексей Коротаев покидает свой пост. Он не стал заявлять свою кандидатуру на конкурс. Всего на должность претендует четыре человека.

Основным претендентом источники ИА REGNUM называют Павла Кулакова. Сейчас он работает главой Константиновского сельского поселения Тутаевского района. Кандидатуру Кулакова, по данным источников, поддерживает врио губернатора Михаил Евраев.