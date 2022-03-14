Норильск, Красноярский край, , 11:21 — REGNUM В Красноярском крае госавтоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего в Норильске ДТП, в результате которого пострадал двухлетний пассажир такси. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Автоавария произошла днём 13 марта в районе 2 км автодороги Норильск — Талнах. По предварительным данным, иномарка «Рено Логан» под управлением 51-летнего водителя выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Фольксваген Мультивен».

Пострадали два пассажира «Рено» — мать и её двухлетний сын. Мальчику назначено домашнее лечение.

Сотрудники ГИБДД установили, что ребёнок ехал в автомобиле без детского удерживающего устройства. Также установлено, что водитель «Рено Логан» оказывал услуги по перевозке пассажиров без соответствующей лицензии. В отношении него возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. Водитель оштрафован за перевозку ребёнка без детского удерживающего устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, легковой автомобиль столкнулся со встречным пассажирским автобусом утром 14 марта возле села Шопино под Белгородом.

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