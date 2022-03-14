Лос-Анджелес, США, 14 марта 2022, 11:21 — REGNUM Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал победителем американской премии «Выбор критиков» в категории «Лучший неанглоязычный сериал». Об этом сообщает Yonhap News.
Согласно опубликованным данным, южнокорейский сериал обошёл мексиканскую комедию «Акапулько», французскую комедийную драму «Позвони моему агенту!», французский триллер «Люпен», испанский криминальный боевик «Бумажный дом» и американо-мексиканскую криминальную драму «Нарко: Мексика».
Известно, что южнокорейское телешоу впервые удостоено приза «Выбор критиков».
Ведущий премии Ли Чжон Чжэ также был удостоен награды за лучшую мужскую роль в телесериале.
Церемония вручения наград состоялась 13 марта в Лос-Анджелесе.
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