Сериал «Игра в кальмара» стал лауреатом премии «Выбор критиков»
Лос-Анджелес, США, 14 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал победителем американской премии «Выбор критиков» в категории «Лучший неанглоязычный сериал». Об этом сообщает Yonhap News.
Netflix
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»
Согласно опубликованным данным, южнокорейский сериал обошёл мексиканскую комедию «Акапулько», французскую комедийную драму «Позвони моему агенту!», французский триллер «Люпен», испанский криминальный боевик «Бумажный дом» и американо-мексиканскую криминальную драму «Нарко: Мексика».
Известно, что южнокорейское телешоу впервые удостоено приза «Выбор критиков».
Ведущий премии Ли Чжон Чжэ также был удостоен награды за лучшую мужскую роль в телесериале.
Церемония вручения наград состоялась 13 марта в Лос-Анджелесе.