Лос-Анджелес, США, 14 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал победителем американской премии «Выбор критиков» в категории «Лучший неанглоязычный сериал». Об этом сообщает Yonhap News.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Согласно опубликованным данным, южнокорейский сериал обошёл мексиканскую комедию «Акапулько», французскую комедийную драму «Позвони моему агенту!», французский триллер «Люпен», испанский криминальный боевик «Бумажный дом» и американо-мексиканскую криминальную драму «Нарко: Мексика».

Известно, что южнокорейское телешоу впервые удостоено приза «Выбор критиков».

Ведущий премии Ли Чжон Чжэ также был удостоен награды за лучшую мужскую роль в телесериале.

Церемония вручения наград состоялась 13 марта в Лос-Анджелесе.