Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Объём иностранных инвестиций в Грузию в 2021 году составил $1,15 млрд, что почти вдвое выше, чем в 2021 году. Об этом говорится в отчёте Национальной службы статистики (Грузистат).

Инвестиции Ethan

По данным ведомства, одной из основных причин этого стало реинвестирование, то есть повторное вложение в грузинскую экономику прибыли, полученной от предыдущих инвестиций. Больше всего в инвестиции пришло из Великобритании — $597 млн.

Кроме того, в экономику Грузии инвестировали предприниматели из Нидерландов, Греции и Турции. Инвестиции из России составили почти $59 млн. Она находится на пятом месте в списке инвесторов Грузии.

Стоит отметить, что в 2020 объём инвестиций в грузинскую экономику резко упал до $303 млн. В 2019 году этот показатель достиг $1,34 млрд.