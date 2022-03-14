Душанбе, 14 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Более 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы примут участие в учениях, которые стартовали 14 марта на полигоне Харбмайдон в Таджикистане. Об этом, как передает Азия Плюс, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

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«Тактические учения пройдут в три этапа. В ходе основного этапа военнослужащие отработают проведение операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также, в район проведения учений подразделения совершат марш с отработкой вводных по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп и преодолению условно зараженных участков местности. Кроме того, на завершающем этапе учений военнослужащие выполнят задачи восстановления боеспособности. Все тактические действия будут отрабатываться с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

«В учениях планируется задействовать более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники с привлечением вертолетов армейской авиации», — говорится в сообщении.