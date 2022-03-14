Луганск, 14 марта 2022, 11:17 — REGNUM За последние сутки вооружённые формирования Украины потеряли 137 человек личного состава, заявил 14 марта официальный представитель народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

Флаг ЛНР
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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понёс существенные потери в живой силе и военной технике», — говорится в заявлении Филипоненко.

Он уточнил, что ВФУ потеряли 137 человек личного состава, пять танков, четыре БМП, одну БРДМ, а также шесть автомобилей и три ПТРК. Кроме того, были уничтожены три долговременные огневые точки.