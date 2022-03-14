Донецк, , 11:16 — REGNUM Утром 14 марта киевские боевики обстреляли с применением артиллерии населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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Уточнятся, что обстрел населенного пункта со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:50 (совпадает с мск) в ходе него по населенному пункту было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинские боевики обстреляли 15 населённых пунктов на территории Донецкой Народной Республики.