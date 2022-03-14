Донецк, , 11:15 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли 15 населённых пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 14 марта сообщили в Народной милиции ДНР.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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В ведомстве указали, что ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряженной. Артиллерийские подразделения вооружённых формирований Украины продолжают целенаправленно наносить удары по жилым кварталам населённых пунктов республики.

«Под обстрелы украинских националистов попали районы 15 населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии есть жертвы среди гражданского населения. Четверо мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении Народной милиции в телеграм-канале.

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Кроме того, были повреждены 22 жилых дома, пять объектов инфраструктуры и два транспортных средства. Всего за сутки ВСУ выпустили 177 снарядов и мин из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, а также миномётов калибра 120 мм и 82 мм.