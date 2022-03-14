Джакарта, , 11:15 — REGNUM В социальных сетях жители Индонезии поддерживают военную спецоперацию России на Украине, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Исследователь в области международных отношений России и Восточной Европы из Университета Аирлангга (Unair) Радитьо Дхармапутра заявил, что общественность поддержала Россию по нескольким причинам.

Во-первых, люди, поддерживающие спецоперацию России, имеют антиамериканскую и антизападную политику. Антиамериканские настроения выросли из-за американской агрессии в странах Ближнего Востока с сентября 2001 года.

«Это антизападно, поэтому мы должны поддерживать Россию. Это происходит не только в Индонезии, во многих странах. Китай, Индия, Малайзия также придерживаются такой точки зрения», — отметил исследователь Радитьо Дхармапутра.

По словам исследователя, фигура президента России Владимира Путина также укрепляет настроения индонезийского народа, предпочитающего характер сильного и твердого лидера.

В конце февраля президент Россиипринял решение встать на защиту мира и предотвратить реальные угрозы масштабной эскалации конфликта в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, губернаторы из 34 индонезийских провинций вместе с президентом отправились на место строительства новой столицы Индонезии.

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