Ижевск, , 11:14 — REGNUM В Удмуртии мониторинг цен на продовольственные товары показал, что в течение 60 дней ряд продуктов питания подорожали более чем на 10%. Об этом сообщил глава регионального минпромторга Виктор Лашкарев на аппаратном совещании.

Капуста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По состоянию на 13 марта, в сетевых магазинах республики наиболее значительно выросли цены на сахар — 38,7%, капусту — 38,5%, морковь — 27,7%, гречку — 18%, пшеничную муку — 16,2%, рис — 13,1%, соль — 10,1%.

В числе непродовольственных товаров максимально подорожали за указанный период хозяйственное мыло — на 21,8%, зубная паста — 14,9%, туалетное мыло — на 12,6%.

В несетевых розничных магазинах сахар подорожал на 44,8%, капуста — на 31,9%, морковь — на 13,6%, передает портал «Сусанин».

Кроме того, изменилась структура потребления продовольственных товаров. На указанную дату потребление круп выросло в 3,5 раза, соли и гречку — в 2 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия ведет переговоры с производителями ряда товаров, которые традиционно пользуются повышенным спросом, о гарантированных поставках в республику. Ранее Лашкарев отмечал, что ситуация с наличием товаров в республике остается стабильной, перебоев с поставками не наблюдается.

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