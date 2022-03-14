Лондон, 14 марта 2022, 11:22 — REGNUM Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила полный список победителей премии. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камера! Мотор!
Камера! Мотор!
(сс) rottonara
  • «Лучший фильм» — «Власть пса»;
  • «Лучший режиссер» — Джейн Кэмпион («Власть пса»);
  • «Лучшая женская роль» — Джоэнна Скэнлэн («После любви»);
  • «Лучшая мужская роль» — Уилл Смит («Король Ричард»);
  • «Лучшая женская роль второго плана» — Ариана ДеБос («Вестсайдская история»);
  • «Лучшая мужская роль второго плана» — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);
  • «Лучший оригинальный сценарий» — Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);
  • «Лучший адаптированный сценарий» — Сиан Хедер («CODA: Ребенок глухих родителей»);
  • «Лучший британский фильм» — «Белфаст»;
  • «Лучший фильм на иностранном языке» — «Сядь за руль моей машины»;
  • «Лучший анимационный фильм» — «Энканто»;
  • «Лучшая операторская работа» — «Дюна» (Грег Фрейзер);
  • «Лучшие костюмы» — «Круэлла»;
  • «Лучший звук» — «Дюна»;
  • «Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна»;
  • «Лучший композитор» — Ханс Циммер («Дюна»);
  • «Лучший художник постановщик» — Патрис Верметт («Дюна»);
  • «Восходящая звезда» — Лашана Линч («Не время умирать»).

ИА REGNUM напоминает, что церемония премии BAFTA прошла в ночь с 13 на 14 марта 2022 года в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Ведущей мероприятия стала актриса Ребел Уилсон.

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