Донецк, 14 марта 2022, 11:12 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 10:00 мск выпустили пять мин калибра 120 мм по населенному пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Ясиноватая.
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