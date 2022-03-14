Вашингтон, 14 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Опубликован анонсирующий ролик третьего сезона сериала «Академия Амбрелла». Премьера видео состоялась на YouTube-канале Netflix вечером 13 марта.

Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США Семья в сборе

В новом тизере показано противостояние между членами титульной академии и Академии Сперроу. Также раскрыта дата выхода продолжения супергеройского сериала — 22 июня 2022 года.

Напомним, что премьера дебютного эпизода «Академии Амбрелла» состоялась в 2019 году. Главные роли в проекте исполнили Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн и Эйдан Галлахер.