Псков, , 11:19 — REGNUM В Псковской области простились еще с двумя военнослужащими Псковского гарнизона, погибшими во время специальной военной операции Вооруженных сил России.

Капитан Илья Купцов

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, при исполнении воинского долга погибли капитан Илья Купцов и сержант Сергей Кочетков.

Сержант Сергей Кочетков

Губернатор высказал соболезнования родным и близким павших воинов и пообещал оказать их семьям помощь и поддержку.

«По мере продвижения российской армии появляется всё больше неопровержимых доказательств, что без применения силы будущее нашей страны было бы под угрозой. Мы в долгу перед теми, кто отдал жизнь за нашу безопасность», — добавил Ведерников.

Отметим, Купцов и Кочетков стали четвертым и пятым погибшими в ходе спецоперации военнослужащими, которые были уроженцами Псковской земли или служили в Псковской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области сообщили о третьем земляке, погибшем в спецоперации