Пятигорск, Ставропольский край, 14 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Пятигорск направил третью партию гуманитарной помощи жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий. Горожане собрали 20 тонн груза, в первую очередь продуктов питания и питания для детей, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов. Машины с гуманитарным грузом отправились в Крым, откуда помощь поступит всем нуждающимся.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

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«Более 20 тонн продуктов питания, питьевой воды, детского питания, одежды и средств гигиены отправили в республику Крым, где помощь будет распределена и направлена всем, кто в ней нуждается. Спасибо, дорогие земляки», — сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Северо-Кавказского федерального округа помогут принять и разместить около 7 тыс. жителей Украины и Донбасса, вынужденных экстренно эвакуироваться из-за угрозы безопасности жизни.

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