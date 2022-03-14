Севастополь, 14 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Еженедельные линейки с поднятием флагов и исполнением гимнов будут проводиться в школах Севастополя. Об этом 14 марта заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Onf.ru Михаил Развожаев

«В городе-герое Севастополе славные патриотические традиции, и еженедельная общешкольная линейка в каждой школе точно даст этим традициям только дополнительный импульс», — приводит слова Развозжаева «Новый Севастополь».

Линейки планируется проводить по понедельникам — на них будет производиться внос или подъём флагов страны и города, исполнение гимнов. Также на линейках будут обсуждаться актуальные вопросы жизни страны и школы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя, а позже и другие севастопольские политики и общественники провели в севастопольских школах уроки, на которых рассказали о проведении спецоперации России в Донбассе.