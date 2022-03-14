Мадрид, , 11:04 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал все политические силы и администрации регионов страны к единству в вопросах оказания помощи беженцам, прибывающим с территории Украины, и отложить в сторону «подковёрную» борьбу за управление европейскими фондами. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

По его словам, граждане хотят услышать от политических лидеров заявления о единстве в свете ситуации на Украине, и об «ответе, который мы можем дать на последствия» спецоперации в защиту ДНР и ЛНР.

Заявление Санчеса прозвучало перед очным заседанием в главами автономных сообществ на острове Пальма.