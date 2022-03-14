Мадрид, 14 марта 2022, 11:04 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал все политические силы и администрации регионов страны к единству в вопросах оказания помощи беженцам, прибывающим с территории Украины, и отложить в сторону «подковёрную» борьбу за управление европейскими фондами. Об этом пишет агентство EFE.
По его словам, граждане хотят услышать от политических лидеров заявления о единстве в свете ситуации на Украине, и об «ответе, который мы можем дать на последствия» спецоперации в защиту ДНР и ЛНР.
Заявление Санчеса прозвучало перед очным заседанием в главами автономных сообществ на острове Пальма.