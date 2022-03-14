Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Запад полагается на расистские установки, написал обозреватель американского журнала The National Interest Алиреза Ахмади.

Запад

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Он отметил, что западные журналисты, освещающие специальную военную операцию России на Украине, подчёркивают, что кризис происходит в Европе, а не на Ближнем Востоке.

«Очевидно, существует склонность называть мусульман в лучшем случае нецивилизованными, а в худшем — террористами и преступниками. Ближневосточных беженцев отвергают и демонизируют, потому что война и разрушение уже плотно смешались с их идентичностью и культурой», — приводит перевод статьи РИА Новости.

Автор отметил, что правительства Европы, недавно противостоявшие беженцам из Сирии и Афганистана, теперь тепло приветствуют украинских беженцев. При этом особенно ярко видно отношение к Ближнему Востоку, как источнику постоянных войн. По мнению Ахмади, такая установка опасна, поскольку снимает с западных лидеров ответственность за финансирование и поддержку этих войн.