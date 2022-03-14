Москва, , 11:01 — REGNUM Если ограничения на вывоз ресурсов из России будут продолжительными, то цены на стройматериалы могут упасть до 60%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Рынок строительных материалов включает несколько субрынков, для каждого из которых характерны свои проблемы, — сказала Лебединская. — Например, на рынке кирпича «узкое место» — диспропорции предложения и спроса. Проблемы с качеством российского кирпича ведут к увеличению объемов импорта высококачественного материала. Однако вследствие высокой стоимости импортного кирпича основной спрос на кирпич приходится на потребителей премиум-сегмента, а потребители среднего достатка выбирают альтернативные кирпичу строительные материалы, такие как газобетон, пенобетон и так далее».

Как полагает экономист, ограничения импорта, фактически «подаренный» Западом протекционизм нужно использовать на благо РФ.

«Уже сейчас есть эффект от ограничения экспорта древесины, цены в ряде регионов не только не растут вообще, но и начали снижаться. Мы получаем избыток предложения. Квоты на вывоз древесины будут урезаться. С металлопрокатом будет похожая ситуация, — сказала Лебединская. — Если ограничения на вывоз ресурсов будут продолжительными, то цены на стройматериалы могут упасть до 60%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Камчатки заявили, что дефицита стройматериалов в крае нет.

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