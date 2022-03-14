Луга , Ленинградская область, 14 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В городе Луга Ленинградской области ранее неоднократно судимый мужчина сбросил с балкона жилого дома женщину. Об этом 14 марта сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

Балконы

Попытку убить 27-летнюю знакомую предпринял 28-летний ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против личности и собственности мужчина. По версии следствия, 13 марта он стоял вместе с жертвой на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже дома в городе Луга. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате чего мужчина сбросил женщину с балкона.

«Преступление не было доведено мужчиной до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшая была своевременно доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь», — рассказали в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В настоящий момент подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.