Кострома, , 11:03 — REGNUM Мужчина и женщина погибли во время пожара в Костроме. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Тушение пожара ГУ МЧС по Костромской области

Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 марта. В одной из квартир двухэтажного деревянного дома на улице Новый быт произошло возгорание.

Жильцы вызвали МЧС и покинули строение. Мужчине и женщине 1970 и 1971 годов рождения, находившихся в непосредственной близости от очага пожара, спастись не удалось.

Свою проверку с целью выяснения причины возгорания начал Следственный комитет. По её итогам следователи примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

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