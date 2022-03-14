Кострома, 14 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли во время пожара в Костроме. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

ГУ МЧС по Костромской области Тушение пожара

Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 марта. В одной из квартир двухэтажного деревянного дома на улице Новый быт произошло возгорание.

Жильцы вызвали МЧС и покинули строение. Мужчине и женщине 1970 и 1971 годов рождения, находившихся в непосредственной близости от очага пожара, спастись не удалось.

Свою проверку с целью выяснения причины возгорания начал Следственный комитет. По её итогам следователи примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.