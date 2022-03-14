Москва, 14 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Российские фигуристы, тренеры и хореографы не будут номинированы на премии Международного союза конькобежцев (ISU) по итогам олимпийского сезона. Об этом 14 марта сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

Отмечается, что такое решение принято руководством ISU связи со специальной военной операцией России на Украине.

Награждение в рамках премии ISU Skating Awards должно пройти в онлайн-формате летом 2022 года. На ней вручаются награды в номинациях «Самый ценный фигурист», «Лучший тренер», «Лучший хореограф», «Лучший новичок», «Лучшая развлекательная программа», «Лучший костюм» и «За жизненные достижения».

В сезоне-2021/22 российские фигуристы завоевали две золотые медали на Олимпийских играх в Пекине — в женском одиночном катании и в командном турнире, а также выиграли чемпионат Европы и завоевали золотые медали на юниорских и взрослых этапах Гран-при.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Украины от фашистов не понравилось Западу, поэтому международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от соревнований.