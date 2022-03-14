Москва, , 10:58 — REGNUM С просьбой отложить сроки введения маркировки воды и молочной продукции в России для фермеров, ресторанов и ретейлеров, а также упростить ее введение для названных категорий, обратился в правительство РФ российский Минпромторг. Об этом говорится в письме ведомства, которое приводит ТАСС.

Маркировка молока © Владимир Будейкин

В документе предлагается перенести обязательство для розницы фиксировать продажу промаркированной молочной продукции с 31 марта на 1 сентября, а для упакованной воды — с 1 сентября текущего года на 1 марта следующего года.

Также в нем указывается, что фермерам, обязанным маркировать свою продукцию с 1 декабря нынешнего года, предлагается дать еще один год на подготовку — до 1 декабря 2023 года.

Кроме того, в письме содержится предложение о том, чтобы гостинично-ресторанный бизнес только с 1 декабря 2023 года начал передачу в систему сведений о том, что молочная продукция и вода выведены из оборота.

Отметим, в России к 2024 году запланировано создание единой системы маркировки товаров для ликвидации теневого оборот продукции. В настоящее время обязательной маркировке уже подлежат лекарства, молочная продукция, табак, парфюмерия, меховые изделия, обувь и ряд других товаров.