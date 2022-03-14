Москва, , 10:58 — REGNUM Телеведущая и исполнительница Ольга Бузова записала видеообращение к своим подписчикам в Instagram. Она опубликовала его в соцсети накануне её отключения в России.

Ольга Бузова Скриншот видео в YouTube

В ролике артистка решила «попрощаться» со «своими людьми». На видео она не может сдержать слёз, так как считала Instagram «больше чем просто соцсетью». «Для меня — это часть моей жизни», — говорит Бузова.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 14 марта 2022 года работа соцсети была заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры от 11 марта, а также внесена в список запрещённых сайтов Роскомнадзора. Причиной послужило разрешение для пользователей Instagram и Facebook из ряда стран призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.

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