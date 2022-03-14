Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Населения Грузии начало скупать продукты первой необходимости из-за панических сообщений в ряде СМИ и сообщений в соцсетях. Об этом заявил экономист, директор Центра анализа и прогнозирования ТГУ Вахтанг Чарайя на грузинском «Общественном телевидении».

Пустые полки в супермаркете Aleksandar Bulovic»

«Я видел подобные истории на нескольких каналах. Подобные призывы и заявления не совсем уместны, и неважно, кто и зачем это делает. Дело в том, что это вредит Грузии и грузинскому народу в целом», — сказал Чарайя.

Он добавил, что в соцсетях стали распространять сообщения, якобы в стране из-за санкций пропадут продукты, которые поставляют из России. Эксперт отметил, что нехватки продуктов в Грузии нет, а проблемы вызваны тем, что в магазины при сложившемся ажиотаже не успевают завозить товары.

Стоит отметить, что власти Грузии в течение нескольких дней призывают население страны не скупать продукты в магазинах. Сообщается, что начались проблемы с продажей сахара, но это объясняют тем, что на границе из-за непогоды застряли грузовики с продуктами.

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