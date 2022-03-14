Владикавказ, , 10:56 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль «За отвагу» уроженке Северной Осетии Марии Мирошниченко. Она получила ранение, спасая людей в ходе специальной военной операции на Украине.

Медаль «За отвагу» Георгий Долгопский

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«Нашу землячку Марию Мирошниченко наградили медалью «За отвагу» — раненая, она увела с поля боя людей, попавших под обстрел. Награду ей вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу», — сообщил глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

Он также рассказал, что Мария родилась в городе Ардоне и училась в Северо-Осетинской медицинской академии, а также поздравил девушку-лейтенанта, ординатора хирургического отделения Кантемировской дивизии с наградой и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Из подробностей подвига молодой девушки известно, что, когда рядом с ней взорвался автомобиль, Мария была ранена. При этом, несмотря на ранение, девушка вывела группу людей, также пострадавших от пуль и осколков, на территорию России. На весь нелегкий путь понадобилось несколько дней.