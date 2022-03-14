Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Популярный американский рэп-исполнитель 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) рассказал о своих финансовых трудностях в заявлении судье. Соответствующую информацию приводит издание Complex вечером 13 марта.

Рэпер 6ix9ine Скриншот с YouTube

По словам артиста, «прямо сейчас он пытается изо всех сил свести концы с концами». Также рэпер отметил, что его «карьера застопорилась», а контракт с лейблом истёк в прошлом месяце. Помимо этого 6ix9ine утверждает, что любой неблагоприятный судебный вердикт приведёт его к банкротству.

Напомним, что 6ix9ine проходит подозреваемым по делу о вооружённом ограблении, совершённом в 2018 году. Соответствующий иск против артиста был подан в декабре 2021 года.

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