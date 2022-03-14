14 марта 2022 | Время чтения 8 мин

До сих пор глобальная экономическая система пыталась делать две вещи одновременно: регулировать экономическую деятельность на благо всех ее членов, одновременно продвигая приверженность Запада политическому либерализму. Запад не должен отказываться от своей приверженности защите таких прав, но и должен понимать, что этот подход не одно и то же, что и крестовый поход за вестернизацию.

Максим Исаев, , 11:44 — REGNUM Сложившаяся на сегодняшний день ситуация непроста и продолжает обостряться: идет экономическая война между Россией и Западом, которая может стать лишь первой фазой более обширного экономического противостояния между Западом и Китаем. КНР может нанести более значительный ущерб, нежели РФ, тогда как конфронтация одновременно и с Пекином, и с Москвой может спровоцировать разделение мира на два враждебных блока, что надолго подорвет процветание, пишет Адриан Вулдридж в статье, вышедшей 13 марта в Bloomberg.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Осуждая специальную операцию России по денацификации Украины, Вулдридж тем не менее указывает на то, что Западу следует признать целый ряд сделанных им стратегических ошибок во взаимоотношениях с Москвой — тех ошибок, которые ослабили коллективную безопасность Запада и которые привели Кремль в бешенство. Запад остался глух к давним жалобам России на окружение и культурный империализм.

США и их союзники сделали это, потому что их политика основывалась на трех наивных предположениях: что интеграция в глобальную экономику в конечном счете приведет к вестернизации России, что нынешние российские власти — это просто отклонение на пути к либеральной демократии и что культурный национализм не устоит перед очарованием западного космополитизма.

При этом есть все основания полагать, что на тех же предпосылках свою стратегию Запад строит и в отношении Китая. Так, Запад раскрыл объятия перед Китаем, считая, что Пекин ответит взаимностью и примет экономические нормы и культурные ценности Запада. Считалось, что китайское руководство откажется от марксизма-ленинизма в пользу рыночного капитализма, одновременно приспосабливаясь к правилам и ритуалам экономического порядка, возглавляемого Западом, подобно благодарному нуворишу, приспосабливающемуся к правилам и ритуалам Никербокер-клуба. Высказывались также надежды, что экономическая либерализация приведет к либерализации политической, поскольку новый средний класс потребовал бы демократических прав наряду со своей свободой выбирать 15 различных видов латте.

Шанхайская фондовая биржа Kaigai.ch

На самом деле получилось обратное. За последние 20 лет Коммунистическая партия Китая (КПК) обратила оружие самого Запада против него же, чтобы укрепить свою власть. Капитализм превратился в государственный капитализм с множеством государственных компаний и государственных банков. В них заправляют партийные функционеры, которым приказано плясать «под дудку партии». Прогресс в информационных технологиях был использован для превращения страны в полицейское государство. Китай создал систему «местных инноваций», которая обеспечивающую Пекину первенство в определенных сферах, особенно в области сетей 5G и искусственного интеллекта. В кругах Си даже поговаривают о «стремлении к доминированию».

В настоящее время Китай проводит двойную кампанию по наращиванию своего глобального влияния. В частности, он стремится «переделать международный порядок изнутри», усилив свое влияние на авторитетные институты, такие как Всемирный банк, одновременно создавая контролируемые Китаем институты, такие как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. В то же время он демонстрирует свое вопиющее неуважение к либеральным нормам, направляя более миллиона уйгуров-мусульман «на принудительные работы» и «в концентрационные лагеря» и попирая свободы Гонконга.

В попытке найти ответ на то, что именно пошло не так с либеральным видением, проще всего обвинить китайского лидера Си Цзиньпина, пришедшего к власти в конце 2012 года. Так, некоторые говорят, что Китай всегда был полем битвы между старой гвардией и либеральными реформаторами: китайский лидер задушил либерализм, восстановив власть партии, сняв ограничения на пребывание в должности, расправившись с диссидентами и сосредоточив власть в своих руках под видом борьбы с коррупцией. Напротив, отмечает автор, есть основания считать, что и сам Си является продуктом двух гораздо более глубоких сил.

Пленум ЦК КПК. 29.10.2020 Russian.news.cn

Во-первых, это ленинизм. КПК, возможно, отказалась от марксизма в пользу рынка — или своей версии рынка — но она никогда не отказывалась от «ленинизма»: веры в то, что элитные кадры членов партии должны обладать высшей властью от имени народа. Правление КПК носило все классические черты «ленинизма» со времен великой открытости при Дэн Сяопине: безжалостность, хитрость и секретность, армейская дисциплина, крайняя жестокость и отказ различать общественное и частное.

Каждый элемент в обществе должен был быть подчинен цели партии, и каждый угол должен был быть проверен на наличие признаков отклонения. Партия, не колеблясь, применила насилие, чтобы сохранить свою власть, особенно на площади Тяньаньмэнь. Она пела сладкую песню о приватизации, а по сути «отпускала малое» лишь для того, чтобы крепче «ухватиться за большое». В 2017 году один из его любимых лозунгов Си, позаимствованный у Мао Цзэдуна, был вписан в устав партии: «Партия, правительство, армия, общество и образование. Восток, запад, юг, север. Партия руководит всем».

Вторая — культурная гордость — или, точнее, опасное сочетание культурной гордости, с одной стороны, и яростного негодования — с другой. Китай, возможно, является древнейшей великой цивилизацией в мире. В Китае во властные структуры отбирались люди на основе их способности понимать Конфуция в то время, когда Европой правили люди с такими именами, как Эрик Кровавый Топор. Но эта великая цивилизация ужасно пострадала от рук Запада. В основу своей политики Си поставил «великое омоложение китайской нации» — «китайскую мечту». В то время как Мао сосредоточился на избавлении от прошлого, Си подчеркивает превосходство «традиционных китайских ценностей» над «так называемыми универсальными ценностями» Запада.

А его пропагандистская машина, вплоть до учебников для начальной школы, твердит о «веке унижений», начавшемся с Опиумных войн. С помощью восстановления контроля над Гонконгом и, в конечном счете, над Тайванем Пекин стремится убиться двух культурных зайцев одним выстрелом: свести старые счеты, а также уничтожить системы, которые бросают вызов заявлениям режима о том, что «так называемые универсальные ценности» на самом деле являются западными ценностями, не подходящими для китайского народа.

Ричард Симкин. 98-й пехотный полк при нападении на Чин-Кианг-Фу (Чжэньцзян) 21 июля 1842

Сходство между Китаем и Россией поразительно, от отношения к власти до острого ощущения оскорбленной национальной гордости. Запад на собственном опыте узнал, что российские власти имели в виду, говоря о том, что Украина является частью России, и они готовы закрывать глаза на любые экономические издержки для «воссоединения с ней». Теперь же Запад должен признать, что китайские власти относятся к Тайваню так же серьезно.

Китай при нынешнем его лидере — гораздо более серьезный враг, чем путинская Россия. Китай не только является второй по величине экономикой в мире (примерно в 10 раз больше российской), но и обеспечивает 25−30% мирового экономического роста после кризиса 2008 года. КПК — гораздо более коварная организация, чем структура власти в России. Кроме того, если в России Компартия «упразднила себя», то в Китае она не только выжила, но и возродилась в годы кажущегося триумфа неолиберализма.

Как Западу следует реагировать на подъем Китая, учитывая провал взаимодействия, направленного на ассимиляцию? Некоторые эксперты призывают к частичному размежеванию, однако такой подход не позволяет понять, как разрешать торговые споры или поддерживать функционирование цепочек поставок. Экономист Бенн Стайл предполагает, что Западу, возможно, придется отказаться от системы «Единого мира» в пользу «Модели двух миров», в рамках которой мир поделен на либеральную и нелиберальную сферы. Но нынешняя суматоха на рынках предполагает, что этот вариант будет чрезвычайно дорогим и разрушительным.

«Я считаю, что нужно сочетание жесткости и гибкости. Ленин советовал своим ученикам: «Проверь штыком; если почувствуешь сталь, то остановись. Если почувствуешь мякоть, то нажми». Запад должен проявить сталь — увеличив свои расходы на оборону, что наиболее очевидно, борясь с привычкой Китая к обману и дав понять Пекину, что существуют определенные границы, такие как вторжение на Тайвань, которые он не может переступить», — указывает Вулдридж, приписывая Владимиру Ленину несуществующую цитату.

Американский десантный корабль-док USS Green Bay проходит через Тайваньский пролив U.S. Navy

Автор высказал надежду на то, что решительная реакция Запада на специальную операцию России «преподаст КПК урок». Тем не менее Западу также необходимо изменить свои ожидания.

«Не нужно оскорблять культурную гордость великой цивилизации. Как и не нужно ждать, что такая мощная политическая организация, как КПК, обанкротится. Взаимодействие с Китаем необходимо для решения всех наших больших коллективных проблем, от глобального экономического роста до изменения климата», — подчеркнул он.

До сих пор глобальная экономическая система пыталась делать две вещи одновременно: регулировать экономическую деятельность на благо всех ее членов, одновременно продвигая приверженность Запада политическому либерализму. Запад не должен отказываться от своей приверженности защите основных прав в нужном месте и в нужное время. Однако этот подход не одно и то же, что и крестовый поход за вестернизацию. Запад должен признать, что у него есть коллективный интерес в достижении соглашений с Китаем по экономическим вопросам, даже если с ним и существуют принципиальные расхождения по политическим вопросам.